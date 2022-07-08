新聞網站「Sirabee」8日報導，日本前首相安倍晉三在進行街頭演說時遭到暗殺，震驚日本社會；於該國被廣泛使用的社群軟體推特中，「安倍」、「槍擊」等關鍵詞立即登上「流行趨勢」，但可能是消息太過於難以置信，連「假新聞」一詞也意外成為熱門搜尋對象。

根據報導，安倍晉三8日上午在奈良市內進行街頭演說時遭到槍擊，當場失去生命跡象，被緊急送往橿原市內的奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。該醫院後於下午18時10分召開記者會（台灣時間下午17時10分），確認安倍晉三不治身亡，死因是「深達心臟」傷口造成的失血過多。

「Sirabee」表示，前任首相遭暗殺的消息在網路上引發「軒然大波」，與事件相關的「安倍」、「霰彈槍」、「槍擊事件」等關鍵詞立即成為熱門搜尋對象，但還有另一個詞彙意外登上推特趨勢，即「假新聞」。

許多網友都說自己一開始不相信安倍晉三真的遭到暗殺，「一瞬間以為是假新聞」；「還以為日本不會發生這種事」；「在進一步了解前想說絕對是謠言」等。

也有不少人提醒網友謹慎對待網路消息，強調「真的要注意假新聞」；「謠言和假新聞滿天飛，先等官方消息公布吧」；「先確認消息來源，就算被按喜歡或轉推的數量很多，也不要輕易相信一般個人推特帳號的發文」。「Sirabee」指出，事實上，在暗殺事件發生後，確實已有與安倍晉三相關的謠言在網路上流傳。