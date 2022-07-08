總統府今新增一名確診者 20:012022/07/08 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增1名志工確診案例，該名志工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。 張惇涵表示，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。 偏鄉8旬老翁住漏水破屋 嘉義修繕志工團助翻修 小馬可仕上任首項行政命令：廢總統肅貪委員會 偏執總統 無恥士大夫 #總統府 #總統 #張惇涵 #志工 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奈及利亞一處監獄遇襲 443囚在逃IS宣稱犯案 12:572022/07/07 國際 彰化新增1687例確診 累計染疫將達全縣人口1／5 16:102022/07/08 生活 總統私人行程到訪后科園區 地方民代不知情 12:132022/07/07 政治 新冠歧視 上海方艙確診志工：人人嫌棄求職遭拒 13:322022/07/07 兩岸 守住高雄總統大選才有機會 柯志恩：選完續留高雄 12:322022/07/08 政治 新增105人死亡 30歲男確診隔天不治 本土＋31364 13:362022/07/07 生活 拚7月17日搞定 傳潘孟安選新北 04:102022/07/07 社會新聞 總統參訪美光科技 感謝疫情下仍持續投資台灣 14:412022/07/07 政治 入境每周4萬人次 上機前不必PCR 04:102022/07/08 生活新聞 總統府今新增1名確診者 為警衛室勤員 19:202022/07/07 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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