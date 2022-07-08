雙北有感！19：57宜蘭外海規模4.3地震 深度僅8公里 新北2級 20:072022/07/08 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8日晚間7點57分，宜蘭外海發生規模4.3地震。(圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8日晚間7點57分，宜蘭外海發生規模4.3地震，震央位在宜蘭縣府東北東方25.9公里處，地震深度僅8公里，為淺層地震。最大震度龜山島3級、新北市2級、宜蘭市、台北市木柵、花蓮和平與桃園新屋1級。 雷雨來了！烏雲密布 全台13縣市大雨特報 地震重建戶不滿每坪少領5萬 花縣府補差額 新聞透視》民進黨2024超前部署 雙北等一個仁 #宜蘭外海 #地震 #雙北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北公車票價釀漲 新北：NO！貿然調漲會嚇跑乘客 11:212022/07/07 生活 綠營雙北「3選2」難產！王世堅說話了：對他不公平 17:202022/07/06 政治 日本北海道外海規模5.9地震 無海嘯威脅 11:102022/07/02 國際 周玉蔻爆綠營這兩咖戰雙北 他酸：北北桃落跑者聯盟成立 11:042022/07/07 政治 若民進黨「雙北提名雙陳」 徐巧芯：蔡英文梭哈了 14:212022/07/04 政治 地震保險基金攜手新光產險 辦捐血活動 04:102022/07/08 全球財經 民進黨雙北布局已定？他8字揭密綠營「高層聖意」 21:132022/07/06 政治 0206地震重建戶抗議 每坪少領5萬 04:102022/07/07 地方新聞 雙北豪雨拉警報 輔大附近出現水上樂園 04:102022/07/05 生活新聞 民進黨派誰出戰雙北？高嘉瑜爆猛料：台北在找「這個人」 21:172022/07/04 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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