台北市副市長黃珊珊8日應台北市汽車駕駛員職業工會，邀請前往大直計程車服務站，關心駕駛疫情期間影響情況。有工會建議計程車運價調漲，黃珊珊表示，後續將依程序邀集新北市、基隆市政府研商，並召開台北市計程車諮詢及審議委員會議就本次計程車運價調整案進行審議。

黃珊珊宣布，自9日起，於48處公有停車場，實施每日11時至13時共2小時計程車停放免收停車費之優惠措施。

台北市公共運輸處補充，計程車進出公有停車場之停車優惠，市府也全面設定改採車牌自動辨識系統判定優惠時數，計程車駕駛在出場時，無須再像以往至管理室登記，提升運將朋友們的便利性及提供零接觸服務。

對於有工會建議電動計程車快充設施，未來仍提供免費充電，黃珊珊指出，現行大直計程車服務站電動計程車快充設施為免費充電，公運處將於今年擴大推動其餘4個計程車服務站，後續將衡量普及程度再行檢討收費機制。