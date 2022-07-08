日本人氣漫畫《航海王》25週年第15部電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》，除了找來《排球少年》女神球隊經理「潔子學姊」配音員名塚佳織擔綱新角色「美音」一角，也找來紅遍日本大街小巷的神秘歌姬Ado詮釋美音演唱的每首歌曲；在全新劇場版中還有幾個新角色，其中關鍵反派「高登」將由《咒術迴戰》「七海建人」津田健次郎配音，還有由《餘命10年》山田裕貴率領諧星組合「霜降明星」參與製作的「水母海賊團」。

日前剛過完51歲生日的「帥氣大叔」津田健次郎曾被票選為最帥的男聲優之一，是粉絲公認聽了就會懷孕的聲音，「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介更是津田健次郎的頭號粉絲，不只一次告白喜歡津田先生的聲音喜歡到可以聽一輩子；津田健次郎詮釋過《咒術迴戰》「七海建人」、《遊戲王》「海馬瀨人」不少帥氣的角色，連偽娘的角色也能駕馭，2021年獲選「主演男聲優賞」；繼配音過《航海王》草帽海賊團廚師「香吉士」弟弟的角色「約吉士」，再度獻聲《航海王》，並且是劇場版神秘反派「高登」一角，他的個人海報標語：「我們舉國歡迎他們！」似乎是衝著草帽一行人，讓人覺得案情不單純！

山田裕貴在日版《那些年，我們一起追的女孩》出演柯震東所飾演的「柯景騰」一角，去年還主演《志村健與漂流者的大爆笑物語》演繹年輕時的志村健，最近則在《餘命10年》擔任幫助男女主角關係升溫的開朗同學，人氣直升，現在還跨到聲優界，這次他將率領諧星組合「霜降明星」為新角色「水母海賊團」配音，山田裕貴開心到難以言喻，直呼一圓兒時夢想：「知道是尾田榮一郎新設計的角色，讓我在錄音的時候更加緊張了。新世界的海賊勢必有一定的實力，會努力演出這股氣勢」；「霜降明星」的晟也開玩笑地表示自己一定要活到八月進電影院觀賞才行。

該片含插曲共7首歌，日前在Ado的官方社群公佈第三首MV〈逆光〉，是由日本樂壇奇才大學生Vaundy製作，數位歌曲搶先1天上線就攻佔日本iTunes第2名，相較於主題曲〈新時代〉跟第2首歌曲〈我就是最強〉所散發的正向能量，Vaundy提到：「〈逆光〉是美音在某個場景中感情爆發的曲子，是首具有描寫心情的疾走感、力量和節奏感的樂曲。」Ado充滿爆發的嗓音完美詮釋出狂暴搖滾的「美音」，MV也展現出主角傷心又憤怒的一面，最新的美音日記也透露出喜歡〈逆光〉這首歌的人，幾乎都很討厭海賊，歌詞有「擊潰惡人」的意思，且表示有粉絲因為海賊沒了家園，都是透過她的歌曲得到平靜，希望她演唱的〈新時代〉有一天能成真，美音做為四皇「紅髮傑克」的女兒卻打從心底厭惡海賊，也讓人不斷猜想2人分開的這些日子發生哪些事情。

《航海王劇場版：紅髮歌姬》一般數位版、IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby ATMOS全版本8月19日在台灣與日本同步上映。