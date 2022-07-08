國際原油、玉米、小麥、銅、鋼鐵等大宗商品價格近月來全面急殺，瑞銀財富管理投資總監辦公室8日表示，今年第二季初已下調了多種工業金屬目標價，而今全球經濟數據疲弱，因此最新進一步調低目標價格，基本上去年以來的所有漲幅都吞回去。
瑞銀集團對大宗商品價格前景的估測，今年來兩次調降目標的動機不同，這次以全球無差別的「經濟放緩」為由，不排除價格會從目前的水平再回落8～10％。以西德州WTI原油價格作為估測，上周已下跌近5％，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，短期內跌勢可能還沒結束，甚至可能跌向今年3、4月份的低點，當時價位大約98美元/桶。
惟，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，儘管經濟增長放緩和衰退風險上升，但在中國大陸經濟活動有望加快的情況下，市場對工業金屬需求下降的情況，「多慮了」，諸如供應端仍面臨許多挑戰，交易所的金屬供應依然非常有限。隨著下半年交易所的庫存下滑，投資者對供需判斷抑或有些微妙的轉變。
瑞銀指出，估計市場利空因素將在下半年褪去，結構性驅動力有望再次提振工業金屬，特別是有助於全球能源轉型的工業金屬。抑或是，即使供應沒有顯著增加，而工業金屬庫存繼續下滑，都會助力價格的反彈。
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