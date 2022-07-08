2022礦山藝術季8月6日將在水湳洞登場，優人神鼓、華語樂壇實力派歌手趙傳、鬼才編舞家李冀禹領軍的金田創藝、新象劇團等人將帶來一系列精彩表演。（新北市文化局提供）

2022礦山藝術季8月6日將在水湳洞登場，其中「鎏金時尚夜」邀請國際知名設計師潘怡良擔任藝術總監，攜手新銳設計師、輔大織品系與台北城市科技大學師生、伊林與凱渥超模開啟一場時尚藝術展演，另外，優人神鼓、華語樂壇實力派歌手趙傳、鬼才編舞家李冀禹領軍的金田創藝、新象劇團等人也將帶來一系列精彩表演。

文化局指出，「鎏金時尚夜」以水湳洞選煉廠文化遺址為背景，打造開闊舞台，讓觀眾欣賞水金九山城的靜謐、美麗，針織女王潘怡良也將礦山地景概念轉化為時尚服裝，將水湳洞選煉廠層疊的形象、水金九山城的美麗融入靈感中，透過布料、針織技術，將礦山色彩中的金、銀、黑、銅融入服裝中，呈現萬物各得其和以生，衣以載道，協和萬邦的意象。

攜手參與的新銳設計師郭瑋INF、吳日云AUSTIN.W、輔仁大學織品服裝學院設計40套時尚服飾，郭瑋用服裝結構、版型打造出布料空間感，輪廓呈現相疊、交錯隆起的樣貌，象徵十三層遺址的結構感；吳日云則以甲蟲洋裝、石墨灰、大理石與曇花等品牌經典設計元素，呼應礦業地景再設計的理念。

另外，At.冶器金屬物件工作室王意婷、王安琪也參與時裝展演，用金工妝點服飾，再由台北城市科技大學妝管系師生團隊設計風尚妝髮造型，最終透過伊林、凱渥的超模展示服裝之美，完成展演大秀。

文化局表示，礦山藝術季也邀請長年以礦山為基地的優人神鼓，演出新作「陽歌行」，該作品表達出優人始終合一，祈願光明海島守護家園的理念，此外，將傳統雜耍融入新意的新象劇團等團體也將登台演出，演出壓軸更邀請到歌手趙傳，用高亢嗓音唱出礦山雋永、燦爛。

文化局補充，為了推廣礦山藝術季「鎏金時尚夜」，市府也與在地民宿合作，民眾只要在活動期間入住合作民宿就可享有9折優惠，適合花費兩天一夜時間，感受海蝕洞、陰陽海、金瓜石地景藝術等壯闊景觀，有興趣民眾可至礦山藝術季官網(https：／／www.mineartfestival.com)查詢。