日本前首相安倍晉三今天遇刺身亡，國民黨主席朱立倫晚間在臉書對安倍家屬與日本國民，致上最深切的哀悼與慰問之意，沉痛、遺憾失去一位長期支持台灣的老朋友，並嚴正譴責所有不理性、違法的暴力行為，違反民主法治價值。

朱立倫也提到，他已致電日本駐台代表泉裕泰表達個人與國民黨最誠摯哀悼，打從心底感謝安倍晉三為台日關係盡心盡力，今天日本失去了一位有力的領導者、政治家，哀痛心情難以用文字表達。

朱立倫表示，安倍晉三長期支持中華民國、台灣，除愛吃台灣鳳梨，在台灣本土疫情爆發、疫苗數量極度不足危難時刻，還領導自民黨議員推動日本政府5度贈予台灣，共390萬劑AZ疫苗，生前對台日友好關係貢獻十足心力。

朱立倫說，安倍晉三也曾在2010、2011年兩度以卸任首相身分訪台，並與當時的中華民國總統馬英九會面，就台日交流與產業合作交換意見，國民黨與自民黨有長年的歷史情誼、交流密切。

朱立倫指出，安倍晉三二度出任首相，是日本史上任期最長內閣總理大臣，也是全方面政治領袖，除重振日本經濟的「安倍經濟學」，還深化與大國、東亞各國關係，以靈活外交手腕，讓日本在國際社會舉足輕重，是日本現代政治史傳奇。