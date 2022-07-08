在外與人合租真的要精挑細選！有正妹在臉書抱怨合租的人，衛生習慣極差，不僅把垃圾堆在共用區域長達3個月，冰箱內的水果放到發霉，洗碗槽內的廚餘推積到長蟲，甚至浴室內的磁磚上似乎有大便殘跡，讓她氣得想搬走，但她最後坦言合租對象是男友與男友家人，讓她自認倒楣。

一名正妹在臉書社團「爆料公社二社」發文，她抱怨「跟沒有禮貌不懂得尊重的人住在一起真的很無辜」，她提到與人合租房子，對方竟把垃圾堆在共用區域長達2至3個月，冰箱食物放好幾個禮拜不吃，水果都發霉，洗碗槽廚餘堆積到長蟲，甚至浴室內的排水孔塞滿頭髮，一旁磁磚上似乎看到大便，她自認倒楣，怎會和衛生習慣極差的人住一起。

正妹抱怨合租人衛生習慣很差，但也因為合租對像是男友與男友家人，只能用勸說卻離不開。（翻攝自臉書爆料公社二社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是人嗎？快找師父來驅邪」、「有夠噁」、「找房東處理看看，這衛生習慣真的太扯了」、「光垃圾擺好幾天我就受不了了」、「沒水準兼沒衛生，跟這樣的人住真可怕」、「好可怕，怎麼都有些人能忍受跟垃圾住一起」、「室友真的很重要」。

原PO也在留言處回應網友，對方是男朋友的家人，但不是找合租的房子，而是一個人簽約，分擔房租，而簽約的人就是自己，並表示難聽話都講了，但男友家人不打算處理，甚至男友家人還想臨陣逃脫，東西已收好，一副想拍拍屁股走人。