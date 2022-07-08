A-Lin將在16、17日於台北小巨蛋開唱，期待與粉絲見面。（索尼音樂提供）

A-Lin近來推出新專輯《LINK》，並釋出限量版的卡帶版實體專輯，日前開賣銷售一空，成績亮眼，她表示，從小聽卡帶長大，卡帶是她的音樂記憶、快樂回憶，首度推出卡帶版專輯，心情興奮，當一拿到成品，她馬上熱情拍攝卡帶開箱影片，陪著粉絲們一起聆聽新歌。

她回憶起從小就有聽卡帶的習慣，「終於我的卡帶出現了，覺得又回到我以前最喜歡聽歌的時候，很值得收藏」，她介紹這次的卡帶專輯設計，一看到卡帶本體以透明設計加上黑色鑲金的配色，十分喜愛，她直呼一收到卡帶心情就變好了，更用不太輪轉的台語直誇：「紅水，黑大班，猶有鑲金（紅色漂亮，黑色大方，還有鑲金）。」

她將在16、17日於台北小巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」演唱會，開唱倒數計時，她正值閉關籌備演出內容，將帶給歌迷全新的聽覺和視覺效果，她每天和團隊認真開會討論，除了舞台和視訊效果的更新，更透露將秀出全新驚喜造型，為駕馭性感又漂亮的造型華服，她持續努力地維持好身材，開始密集練舞和運動，盼呈現最佳體態。