橘子集團（6180）8日公告6月營收8.3億元，月增5％，惟因去年新作《彈射世界》完整貢獻當月營收以致基期較高，年減10％。展望下半年，法人表示，隨產品組合調整、費用控制，預期後續毛利率表現將有望維持高水準。

橘子今年上半年營收達新台幣58億元，年增6％，主要受惠《新楓之谷》及主力遊戲營運表現穩健，維持今年成長動能。橘子同步也公告5月單月獲利表現，單月歸屬於母公司業主淨利為1.17億元，較去年同期2,400萬元增3.8倍，每股盈餘0.67元，優於去年同月0.14元。

4月、5月橘子集團歸屬母公司淨利達到1.92億元，較去年同期6,800萬元年增1.82倍，每股盈餘1.1元，優於去年同期0.39元，也超過去年第二季每股稅後盈餘0.96元。

橘子旗下遊戲以《新楓之谷》、《天堂M》兩款為主要產品，上半年營運主要動能來自兩款遊戲表現強勁。其中《新楓之谷》大幅成長，帶動高毛利端遊比重提升。端遊相較手遊沒有雙平台抽成，毛利率較高，也帶動集團第一季毛利率達46.74％，較去年同期成長。

展望下半年，第三季邁入遊戲產業傳統旺季，橘子除了為旗下遊戲推出內容改版以外，也將在下週推出暑期版的「橘子嘉年華」，預期將透過嘉年華活動吸引粉絲，進一步擴大橘子集團旗下各事業體的縱效。而今年除兩款主要重點遊戲以外，也將以beanfun!平台為核心，擴大生態系影響力，看好全年營運表現。而對於外界期待的橘子自製《便利商店》IP手遊，劉柏園則指出，該遊戲目前規劃將於2023年推出，將是明年主要動能之一。

在其他業務部分，橘子2022年將以beanfun!平台為核心，擴大生態圈影響力。橘子表示，目前beanfun!商業模式逐漸成形，營運效益開始顯現。近期橘子與野火娛樂共同出品的選秀節目「原子少年」也獲得粉絲迴響，強化beanfun!的用戶黏著度。

此外，在新業務部分，橘子近期跨入Web3領域，推出Baas區塊鏈一站式整合服務，透過樂點的技術以及在數位遊戲產業累積的經驗，提供所有欲投入NFT應用的企業用戶、遊戲業者、數位藝術創作者、內容IP發行與版權商一站式整合服務，搶攻元宇宙商機。