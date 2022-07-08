在國旅熱度持續回溫之際，易遊網瞄準8月七夕商機，再度攜手星宇航空推出台東微旅行2.0七夕班機，將於七夕情人節當週的週末假期，結合環島之星觀光列車包裝出「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程，並安排旅客搭乘台東熱氣球嘉年華一位難求的熱氣球繫留體驗，享受在空中放閃的甜蜜假期，自由行1萬4800元起，台東跟團1萬7990元起，今（8日）起於易遊網官網開賣。

「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程搭配現在正夯的台東熱氣球嘉年華熱氣球繫留體驗券。（臺東縣政府提供）

「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程將於8月6日啟航出發，去程於上午10點30分搭乘星宇航空自桃園起飛，機上享受星宇質感舒適的軟硬體服務，並飛往宮古島上空俯瞰動人絕美海景，再折返欣賞東海岸風光，最後於台東降落；回程交通則將搭配全台最萌觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，車上可嗨玩手作DIY、卡拉OK等多項娛樂設施，盡享豐富的餐飲服務與活動，一次體驗全台兩大最吸睛的空陸交通。

喜歡自主旅行的旅客，可選擇自由行2至3天，包含經濟艙機票、環島之星車票、熱氣球繫留體驗券以及「台東桂田喜來登酒店」或「The Gaya Hotel」住宿1晚，每人含稅1萬4800元起；或選擇單程飛行體驗，每人含稅6288元起，可另享飯店或回程機票加購優惠。

若想輕鬆跟團趴趴走，則可參加2至3天全包式行程，包含來回交通、五星級飯店住宿、特色遊程、熱氣球繫留體驗券和餐食饗宴，經濟艙每人含稅1萬7990元起，商務艙每人含稅4萬2750元。凡購買此趟「漫遊台東七夕專機」自由行或跟團行程，刷花旗銀行信用卡，結帳輸入折扣碼【citi1000】即可現折1000元，單筆滿1萬5000元還可參加星宇航空浮雕玻璃杯抽獎，將抽出12名幸運兒。

「雙星假期 漫遊台東」回程安排搭乘易遊網環島之星HelloKitty繽紛列車。（易遊網提供）

經濟艙有台東2天、台東花蓮3天及台東墾丁3天供選擇。台東遊程將朝聖年度盛事的熱氣球嘉年華，搭乘熱氣球體驗繫留的高空冒險，以及走訪初鹿茶鄉，親近茶山生態和認識茶農生活，從認茶、採茶到手作茶皂，體驗習農樂趣，住宿部份更安排下榻5星級「知本老爺酒店」。商務艙則安排台東花蓮3天行程，同樣可體驗熱汽球繫留外，還將走訪宛如月球表面的台東地質國寶「利吉惡地」，以及可飽覽壯麗峽谷風光的「山月吊橋」等景點，並品嘗網友盛讚超勾魂無菜單料理的台東卑南私廚「Arigatō/京蘭茶事」。

偽出國微旅行包含的候機室活動、機上體驗、專屬禮包等內容，更是一般搭機出國享受不到的亮點。這次微旅行結合台東熱氣球行程，特別於候機室打造「七夕漫遊台東茶會」，現場不只有吸睛的熱氣球主題佈景先搶拍一波，還備有台東紅烏龍、鮪魚可頌、葡萄乾司康等早茶餐點供旅客享用。此外，搭配七夕情人節，現場設置情人節主題拍貼機，旅客可留下專屬紀念照，專案也與主打天然健康的台東在地品牌「方克一巧克力Funky Chocolate」合作，因此每位旅客都可獲得1份巧克力贈禮。

在星宇航空「漫遊台東七夕專機」的班機上，能品嘗旅人盛讚的星宇特色餐食，經濟艙供應「胡同醬燒台灣豬五花丼飯」，商務艙則享受米其林星級美味「Longtail」亞洲當代料理，且全艙等旅客都可品嚐到星宇X蜷尾家最新「紅烏龍焦糖脆脆」冰淇淋。此外，易遊網這次再度與亞洲最潮雞尾酒品牌「WAT Cocktail」合作，在機上特獻「雙星假期 漫遊台東」限定版包裝調酒，提供楊枝甘露或紫蘇瑪黛2種口味選擇，讓旅客在機上歡享空中微醺滋味。

搭乘「漫遊台東七夕專機」的旅客，可獲得超豐盛的專屬紀念禮，包含A321neo飛行飄帶鑰匙圈、星宇飛機造型迴紋針、星宇多層資料夾及搭機證書，商務艙旅客再加贈星宇浮雕玻璃杯；易遊網則贈送品牌帆布袋、品牌資料夾以及台東縣政府以慢茶學打造全新品牌商品的紅烏龍茶包1盒及紅烏龍茶香口罩1組，購買自由行及跟團遊旅客再加贈易遊網品牌保溫瓶，讓旅客滿載而歸。

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