Discovery 最受觀眾喜愛的求生節目《單挑求生高手 Ed Stafford ： First Man Out》邀集全球頂尖求生專家在最險峻的環境展開生死對決。（Discovery提供）

艾德史塔福（Ed Stafford）「單挑求生高手」台灣媒體見面會中，Discovery準備小遊戲，讓艾德與來賓選擇何項當作求生道具。（姚志平攝）

艾德史塔福（Ed Stafford）（右）在「單挑求生高手」台灣媒體見面會中，與接下來要挑戰的高手孫靈野（左）相見歡。（姚志平攝）

艾德史塔福（Ed Stafford）在「單挑求生高手」台灣媒體見面會中，穿上主辦單位贈送的台灣原住民服飾。（姚志平攝）

艾德史塔福（Ed Stafford）在「單挑求生高手」台灣媒體見面會中，以手機充電線示範製作套索陷阱。（姚志平攝）

艾德史塔福（Ed Stafford）（左）在「單挑求生高手」台灣媒體見面會的小遊戲中，拿起口罩表示這也可以當作野外求生過濾水質的工具。（姚志平攝）

在「單挑求生高手」台灣媒體見面會中，Warner Bros. Discovery集團台灣商務長馬艷華（右起）、艾德史塔福（Ed Stafford）、內政部次長陳宗彥、林務局副局長林澔貞、國際荒野急救專家孫靈野與台灣百岳地圖合影。（姚志平攝）

曾經以860天走完亞馬遜河，並獲封「歐洲最偉大冒險家」的艾德史塔福（Ed Stafford）8日出席Discovery「單挑求生高手」台灣媒體見面會。

Discovery 最受觀眾喜愛的求生節目「單挑求生高手 Ed Stafford ： First Man Out」邀集全球頂尖求生專家在最險峻的環境展開生死對決，緊湊刺激的比賽過程及節目中展現的求生技能與愈挫愈勇的奮戰精神，更是饒富教育意義與激勵人心，全新一季已前往蘇格蘭、巴西亞馬遜、非洲肯亞等地拍攝完成，而最後2集挑戰地點就在臺灣。 此次來台拍攝，艾德在有鬼斧神工之稱的苗栗峽谷—神仙谷對上史上第1位游完泰晤士河的女性冒險家涅斯奈特（ Ness Knight），之後將前往合歡山與國際荒野急救專家孫靈野一較高下，他們將在台灣湍急的瀑布及壯闊的山林裡憑藉1把小刃，展開一場荒野實境生存賽。

艾德在記者會中大方分享在台灣山林求生的親身感受，也笑說終於一償心願：「之前來台感受到粉絲的熱情，粉絲們更敲碗要他來台拍攝、沒想到真的成行了」，並強調在台灣拍攝的每一個場景都非常的棒，而且真的進入荒野求生的狀態中，第1集神仙谷的部分，他可以釣魚或吃點昆蟲維生，但因為正好遇到梅雨季，落雷與暴雨，加上許多地方看似叢林實則峭壁，讓他真的緊張一些，而下一集在合歡山區，包括食物的取得或樹木搭建庇護所，困難度將會提升，也令他更加期待。

本次拍攝計畫獲得內政部、內政郡營建署、行政院農委會林務局、奧萬大國家森林遊樂區、太魯閣國家公園等相關單位鼎力協助，讓拍攝團隊得以於一切合法、安全的最高原則下順利執行。精采內容將會剪輯成兩集台灣特輯，2023 年第一季全球播出，屆時台灣合歡山脈的壯闊身影和神仙谷秀麗的峽谷瀑布將隨艾德與對手的求生對決呈現世人眼前。