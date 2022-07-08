俗話說「新環境新氣象」，每到一家新的公司，總是會期待有好的開始，不過如果才工作3天，就被要求「捲鋪蓋走路」就讓人很鬱卒了。一名網友表示，自己剛到職不久，就遭到資深會計針鋒相對，甚至要求他填離職單，讓他氣得當場回嗆。但不少人看完原PO的遭遇後，卻發現事有蹊蹺，認為資深會計會有如此行為，可能背後藏有玄機。

一名網友在《Dcard》上發文表示，自己最近應徵上某進出口貿易公司的業務助理，開始工作後，每天都隨著前輩的腳步四處奔波，辛勤地跑業務，且會定時和老闆匯報工作進度，老闆對於原PO的表現也是讚譽有佳，殊不知才工作3天，突然就被待在公司內的資深會計師叫去填離職單，原因是他不適合這份工作，讓原PO聽了相當傻眼，隨即脫口而出：「妳是老闆嗎？」

原PO壓抑不住這股怒火，繼續回嗆對方，「你是主管嗎？我們是同一個階級，只是你比較資深，就有權利叫我填離職單嗎？」他認為，或許因為對方都待在辦公室，所以不了解業務的工作型態，「出來跑過之後就知道業務真的不簡單，只會坐在辦公室出一張嘴，說我們很爛」。

貼文一出後掀起熱議，有人回應「如果你能承受老員工的壓力，且薪水符合期待就繼續待下去」、「會不會是他覺得你太好想把你弄走，怕他之後被比下去」、「不要理他就好，裝作沒聽到，這樣他就會自爆」；不過也有人分析，「被資深的會計師說不適合，是否是老闆的意思？有時老闆的稱讚真的聽聽就好，可能老闆覺得你不適合，但不好意思直接跟你說」、「有的是老闆辦白臉，老員工辦黑臉，代替老闆趕你走」。