台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）業績飆，自結6月自結合併營收19.09億元，月增6.86％、年增43.34％；第二季合併營收54.62億元，季增5.36％、年增28.85％；上半年合併營收106.47億元，年增27.37％。6月、第二季、上半年合併營收皆締造歷史新高紀錄！

和潤總經理林彥良表示，單月、單季、上半年合併營收來到歷史新高，主要是今年度各項業務持續擴大發展，其中機車分期深耕有成，業績年成長翻倍。

和潤旗下子公司也不遑多讓，輪番助攻，例如大陸事業的和運國際租賃營收較去年同期成長10％；共享交通服務業的和雲行動服務iRent，因租賃服務趟次增加，營收也較去年同期成長30％；去年12月成立、專責大型商用貨車/客車分期業務的和勁企業，也因分社化逐步顯現效益。

展望第三季，林彥良分析，疫情趨緩國內旅遊活絡、新車市場銷售回溫、暑期學子購買機車需求，以及物流運輸需求穩定等因素下，將有助於和潤的汽機車分期、租賃服務營運動能。