暑假開始，不少家長將孩子送到安親班上課或學才藝。一名媽媽分享，兒子為了不去上安親班，親手畫了張「不用上安親班之符」，還多加2句「不必浪費錢」，讓網友們看了哈哈大笑，甚至有上班族求量產，「可以少掉中間『安親』兩個字畫一張給我嗎」。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文提到，家人傳來兒子畫的符咒，還轉述兒子說法，「他說未來會用得到」，讓她不禁好奇符咒內容究竟為何。從照片可見，該符咒的四角都畫有太極符號，中間用藍色奇異筆及黑色原子筆寫上「敕，不用上安親班之符」，旁邊還配上2句「不必浪費錢」，最後再加上2個笑臉。

該名媽媽分享與家人的對話，還替兒子求情「讓他用一張啦」。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

看完符咒後，她忍不住哈哈大笑，覺得兒子的怨念有夠深，就連傳訊息給她的家人也忍不住吐槽，「妳的天才兒子，被打敗了」，不過她還是替兒子求情，「讓他用一張啦」。

照片曝光後，不少網友笑稱，「現在的小朋友太有創意了」、「這以後會是個人才」、「隔著手機螢幕我都可以感受到，這張符的氣場強大」、「原來孩子們都不想去安親班啊」、「我兒子就是沒有此符，今天帶著怨念去安親班」，還有上班族求量產符咒，「可以少掉中間『安親』兩個字畫一張給我嗎」。