郭泓志在《全明星觀察中2》當大廚。（台視、好看娛樂提供）

王品澔（左起）、郭泓志、王子、潘君侖、兩位民宿老闆、吳心緹、晏柔中、邱宇辰。（台視、好看娛樂提供）

郭泓志在《全明星觀察中2》新一集節目中充當行李員，幫客人把大大小小行李放置妥當，眼看著晚餐時間即將來到，內場廚房開始備料由郭泓志擔任主廚，精心調製晚餐。客人用餐時，不滿1歲的嬰兒開始哭嚎，外場服務員王子（邱勝翊）當起褓母想盡辦法哄嬰兒，當客人用完餐後大讚他：「你們的高麗菜很甜、跟服務態度一樣甜。」讓郭泓志滿心歡喜。

郭泓志、王子邱勝翊、毛弟邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔等7人結束短暫的民宿經營任務後，開始整理行囊前往下一站，在小巴士上想到節目即將進入尾聲，眾人紛紛感到離情依依，並感嘆時間過得好快，晏柔中有感分離時間即將到來，再度淚崩不禁熱淚盈眶。

而《全明星觀察中2》精彩連連日前釋出彩蛋，7人採收高麗菜田，男生們被分派將採收好的高麗菜用一根扁擔把兩筐滿滿的高麗菜運上車。潘君侖率先一把扛起，接著郭泓志也順利運送成功，到了王子一擔起扁擔直呼：「兩個高麗菜籮筐好晃又重。」雙腳不自主顫抖。

他接著立刻發出求救的眼神請旁人伸出援手，邱宇辰也一度重心不穩滑倒，雖然有完成運送工作，但大喊閃到腰直說這個比《全明星運動會》還操。《全明星觀察中2》每周日晚8點於台視首播，晚10點於myvideo上架。