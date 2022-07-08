自行車族群8日陸續公布6月營收！其中，成車大廠-美利達（9914）6月營收年增約二成、上半年營收年增約一成，上半年營收估創同期新高；代工廠-明係（6804）6月營收大幅增長七成，6月與上半年營收同創新高；代工廠-愛地雅（8933）與零組件廠-日馳（1526），6月營收分別年增逾二成，愛地雅6月營收創53個月以來新高！

美利達6月合併營收29.92億元，年增19.13％；上半年合併營收169.40億元，年增10.74％，創同期新高。法人表示，隨著第三季開始進入傳統出貨旺季，美利達下半年營運表現可望優於上半年。

美利達表示，台灣廠6月受到疫情影響，出貨量雖然年減17.5％，但因高單價的電動自行車（E-Bike）出貨量衝高，帶動台灣廠6月營收年增達22.1％，台灣廠上半年營收年增17％，加上大陸內銷市場上半年銷售成長47.3％、營收成長32.4％，在兩岸營收同步增長下，挹注集團上半年營收年成長逾一成。

此外，自行車代工廠-明係6月合併營收2.32億元，年增率高達72.75％，創下同期新高；上半年合併營收14億元，年增率57.14％，同創新高。

明係表示，Q2營收成長，主因是上游零組件供料情形較改善，自行車中高階級市場需求強勁；展望下半年，在自行車需求持續看好下，明係上半年營收創新高，預期2022年整體銷售業績將持續增長，加上電動自行車逐步拉大營收貢獻，整體營運持續成長可期。

此外，愛地雅6月合併營收4.78億元，年增23.02％，創下近53個月以來新高，上半年合併營收24.3億元，年增23.06％；日馳6月合併營收2.1億元，年增25％；上半年合併營收11.23億元，年增35.83％，創同期新高。