新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文涉嫌抄襲事件，從4日爆發後到今日已經5天，臺灣大學國家發展研究所今 （8）日終於對此事件回應了，但內容完全沒提到當事人「林智堅」3個字！

以下為「臺灣大學國家發展研究所畢業生學位論文涉及學術倫理事件聲明」：

關於本所碩士在職專班畢業生學位論文涉及學術倫理事件，本所刻正配合本校與社科院學位論文學術倫理審定委員會進行處理程序，敬盼各界耐心等候相關作業完成。

本所學生畢業前均須完成所內的課業及考試要求，並依據教育部及臺灣大學相關規定撰寫學位論文。本所自今（111）年2月起要求本所學生申請學位論文口試，須繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，學位論文亦須附上「碩博士學位論文學術倫理聲明書」，以確保符合學術倫理規範。

對於近日相關的批評指教，我們十分重視並納為參考，以期回報社會大眾對本所的愛護與支持。