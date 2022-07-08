全球資料儲存架構解決方案供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）繼去年協助中研院環境變遷研究中心氣候團隊建置專屬台灣的第一階段氣候預測模組（TaiESM），並成功加入國際氣候研究計畫後，今年將持續力助該研究中心朝向第二階段目標，將打造100％「台灣製造」的台灣氣候預測模組，並帶領由台灣產官學界共同組成的氣候研究國家隊一同邁向國際、達成全球淨零碳排目標。

2050年淨零碳排為全球共識，台灣也積極推動氣候變遷相關法案與設立專責機關。中研院環變中心氣候團隊持續參與相關研究，於去年克服資料取用與管理難關，建置專屬台灣的氣候預測模組（Taiwan Earth System Model，TaiESM），並以台灣名義參加世界氣候研究計劃（WCRP）支持的第六階段耦合模式比對計畫（CMIP6）。

利用TaiESM提供台灣自主產製的氣候變遷模擬與推估資料，其結果不僅達到CMIP6的標準，更在聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）2021年公布的氣候變遷第六次評估第一工作小組的報告（IPCC AR6 WGI）中受到引用。

中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄指出，「第一階段的TaiESM不僅讓團隊成功參與國際交流，且在各項分數當中都在各國間的前段班。

然而，此版本為引進美國的通用地球系統模式（Community Earth System Model，CESM）並加以改良建置而成，團隊的下一個目標是持續改進目前的TaiESM版本，希望可以打造出從核心程式到內部模組，都是百分之百由台灣團隊獨立開發、貼近在地需求、真正專屬於台灣的TaiESM。」

Seagate台灣區總經理黃又青表示：「環境議題一向是Seagate極為關注的議題，我們也在今年宣布將在2040年前達成碳中和的目標。因此，我們很榮幸能持續為環變中心氣候團隊提供支持，以先進的資料儲存與管理解決方案協助氣候團隊不斷締造台灣氣候研究的新里程碑。Seagate將持續以業界領先的資料儲存設備，提供企業和研究組織所需要的資料管理後盾。」