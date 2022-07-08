德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔廈門」輪，於中船黃埔文沖船廠交付。德翔表示，「德翔廈門」輪是提升市場競爭力的重要助力，目前規劃投入澳洲航線(CA3 Service)，搭配原有的CAT, CA2 航線提供給中國澳洲貨主每周三班的服務。

德翔廈門輪是Bangkok-Max型全貨櫃船，船舶總長172公尺，寬27.5公尺，型深14.6公尺，設計航速18.5節，載重噸24,000噸，是繼「德翔名古屋」輪後，第二艘由黃埔文沖船廠為德翔海運建造的1,900TEU全貨櫃船。

此1,900TEU系列船舶搭載脫硫設備，符合IMO全球限制硫排放標準，滿足綠色環保，且符合船級社各項最新規則，除了大幅提升設計載重量與貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸以及歐美亞非航線需求，更具備市場適應性。

此外，6月德翔海運新增中國與韓國往返美東的航線服務，提供往返航程77天的隔週班服務，搭配上德翔優質的亞洲區間網絡，滿足亞洲與美洲客戶的貨量需求。此航線掛靠港口依序為:南沙–寧波–上海 - 青島–釜山–諾福克(Norfolk)–紐華克(Newark)–查爾斯頓(Charleston)–傑克遜威爾 (Jacksonville)–南沙。

德翔海運目前經營航線達48條，總營運貨櫃量290,219標準櫃，營運船隊共54艘，自有船舶艘數達28艘。今年下半年將有3艘新船交付，2023年有15艘新船將交付，2024年則有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達52艘。