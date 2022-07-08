王渝萱（左起）、于子育、尹馨、張寗出席入圍酒會。（羅永銘攝）

蔡亘晏首次主演電影就入選影后獎，票房口碑兼收，（羅永銘攝）

2022台北電影節入圍酒會暨會外賽、非正式競賽頒獎典禮8日舉行，準影帝陳以文、溫昇豪、范少勳均出席，在入圍之作《夢遊樂園》演出假面人夫的溫昇豪，總在小孩面前跟老婆裝恩愛，電影檢視夫妻關係、親子溝通問題，問他生活中和女兒總是有話直說？他笑答有時還是會說善意謊言，例如很營養但是不好吃的食物，要騙小孩很好吃。

準影后除了人在國外的林嘉欣，陳湘琪、蔡亘晏、方郁婷、江宜蓉均亮麗現身，首次主演電影就入選影后獎的蔡亘晏，稱在座女演員都是自己偶像，平常有看大家的IG。江宜蓉也說會看入圍者們的作品，酒會上第一次見到大家都很有熟悉感，不過蔡亘晏入圍的恐怖之作《咒》正巧8日於Netflix上架，江宜蓉還暫時不敢看，怕嚇到要帶著黑眼圈出席頒獎典禮。陳湘琪則說自己沒有IG，甚至沒有手機。

男配角入圍者有馬志翔、高英軒、潘綱大出席，其中馬志翔跟高英軒是舊識，兩人認識20年，從新生代走向中生代，今年同獎競爭也互相鼓勵；女配角入圍演員于子育、尹馨、張寗、王渝萱昨都參與盛會，唯謝瓊煖人在拍戲中，其中于子育最緊張，還不小心把電影獎說成音樂獎，尹馨形容這場酒會就像是吃喜酒，屆時無論誰得獎，左右都是好朋友。新演員入圍者則由李沐跟黃泰維帶頭，因為方郁婷、林品彤、鄭逸軒都還是學齡的年紀，讓李沐自虧是「帶暑期夏令營」。

昨也公布國際新導演競賽最佳影片，由法國導演山繆賽斯的《玫瑰男孩心貼心》獲得，評審團推薦獎頒給《冰島少年三加一》，觀眾票選獎則是《夏日悄悄話》，台灣影評人協會推薦獎亦頒給《玫瑰男孩心貼心》。台北電影獎媒體推薦獎獎歸《素還真》，觀眾票選獎由紀錄片《神人之家》奪下。