統一獅與樂天桃猿之戰因梁家榮遭觸身球引爆兩隊衝突。（統一獅提供）

上半季排名前2名的球隊8日在府城正面交鋒，統一獅林子豪在4局下安打上壘後，在三壘時回壘不及遭牽制出局，但他的手有被樂天桃猿三壘手梁家榮踩到，結果6局上輪到梁家榮打擊時，胡智為投出觸身球，也引發兩隊衝突，最終胡智為被認定故意觸身球，遭驅逐出場。

賽前兩隊只有2場勝場差，上半季也剩最後2次直接對決的機會，排名龍頭的桃猿在3局上先馳得點，4局下獅隊展開反攻，2出局二、三壘有人時，桃猿捕手嚴宏鈞牽制三壘，三壘跑者林子豪遭牽制出局。

事實上第一時間三壘審認定林子豪安全回壘，桃猿提出電視輔助判決後改判，畫面中顯示梁家榮的腳踩到林子豪的手，造成他離壘而出局，這次的play也為後續衝突埋下伏筆。

6局上1出局後輪到梁家榮打擊，胡智為投出觸身球保送讓梁家榮十分不滿，衝突也就此引爆，看到獅隊總教練林岳平火速衝上場衝撞梁家榮，讓兩隊清空板凳。後來4位裁判開會後決定檢視重播畫面，並由主審紀華文用麥克風宣布，「統一球員胡智為故意觸身球，立即驅逐出場。」獅隊換上第二任投手施子謙。

統一獅總教練林岳平。（統一獅提供）