2021年以來國際上盛傳美軍企圖在日本西南諸島部署中程彈道導彈，美軍相關人士亦多次在公開場合表示要加強第一島鏈建設，實現中「一體化威懾」力量。陸媒引述大陸軍事專家分析稱，美日此舉不利於印太地區和平穩定，日本聯美對抗中國的用心險惡，必將自食惡果。

陸媒《環球時報》引述消息人士指出，自2021年以來，日美軍方多次密謀勾連，企圖誘導、施壓岸田政府配合美遏華計劃，協助美在日本西南諸島部署中導（中程彈道導彈）部隊，通過加強第一島鏈建設實現對華「一體化威懾」。

消息人士說，從公開報導和各種動向情況看，美已啟動多域特遣部隊（MDTF）的陸基中導裝配工作，將MDTF優先部署在第一島鏈，對印太地區安全造成重大隱患。

報導指出，雖然日本岸田政府尚未公開對美在日部署中導作出最終決斷，但由於陸基中導裝備靈活性強，日本自衛隊已實質性推動中導部署的前期準備工作。2021年11月，美印太司令阿奎力諾在日統合幕僚長山崎幸二的陪同下，已開始對日本西南諸島的軍事基地整備情況進行視察。

報導說，2022年1月，日美召開「2+2」會議並發表聯合聲明，聲稱美軍與日本自衛隊將逐步加強對西南諸島軍事設施的共享使用。據悉，與美在韓部署薩德反導系統不同，部署陸基中導無須就地開展大型基礎設施建設，可由MDTF異地裝配後，機動、迅速進駐美日軍事基地。

大陸軍事專家宋忠平對此分析稱，美國在日本西南諸島部署陸基中導將嚴重威脅中國的國家安全，也會讓美國更多介入中國周邊事態。而且，一旦陸基中導成為一種常態化的武器裝備，必然引起軍備競賽，不利於印太地區的和平與穩定。

宋忠平表示，日美密謀勾連的本質反映出日本企圖聯合美國共同對抗中國的險惡用心。在西南諸島部署中導部隊，對日本來說無疑是自掘墳墓、玩火自焚。試圖將西南諸島作為挑釁中國的前沿陣地，勢必引起中方反制。

他還強調，日本自衛隊不顧印太地區安全，一意孤行與美勾連，意圖實現其防衛解禁、軍事擴張的危險陰謀，不僅將嚴重威脅中日關係正常發展，也將對地區和平安全造成嚴重損害。這是招「險棋、臭棋」，如不懸崖勒馬，將後患無窮。日本也必將首當其衝，自食惡果。