華南金控公告，6月合併稅前淨利為17.14億元、合併稅後淨利為14.13億元；累計前六月的合併稅前淨利97.23億元、合併稅後淨利為79.86億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.61元，每股淨值為13.51元。

華南銀行6月合併稅前淨利為15.17億元、合併稅後淨利為13.24億元；累計前6月的合併稅前淨利91.57億元、合併稅後淨利為76.93億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.85元，每股淨值為21.58元。

國票金上半年稅後盈餘7.89億 EPS 0.26元
美國子公司售地 貢獻達麗EPS 1.4元
彰銀前六月稅後盈餘53.2億 EPS 0.5元
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