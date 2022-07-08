大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結，6月合併營收4.35億元，較5月成長43.72％。累計上半年合併營收26.8億元，年減1.3％。

麗清表示，隨著大陸疫情解封後，目前上海廠已完全恢復產能，加速供應鏈復工復產與物流運輸等，在大陸乘用車市場零售逐月回升，以及自主及合資品牌車廠仍規劃下半年陸續推出新車款，帶動華域視覺科技、長城汽車、及廣州小糸等主要客戶對LED車燈模組產品備貨力道持續回升，同步提振旗下東莞廠、上海廠整體產能稼動率，再加上，美國知名車廠客戶對於LED車頭燈控制器產品保持良好拉貨需求，挹注6月營收成長。

麗清指出，集團仍戮力深化LED車燈模組之光學、結構設計、散熱效率及電子整合的關鍵技術實力，並透過提升產線自動化生產比例以發揮良好生產效率，有助於深化既有知名LED車燈一階供應商業務合作，以及拓展新客戶業務合作契機，看好全球新能源車長期發展，有助於進一步催化LED車燈市場滲透率，目前集團整體在手訂單仍站穩歷史新高水準，尤其旗下LED車燈模組產品應用於新能源車車款比重持續提升，有望在目前主要客戶拉貨需求強勁、以及品牌車廠持續推出新款新能源車上市計畫等，挹注未來整體營運良好動能。

展望第三季，麗清持審慎樂觀看法。看好大陸及各地方政府持續推動新車購置稅減半與新能源車下鄉等政策，將有助品牌車廠跟進推出更多購車優惠，齊步提振對岸新車銷售市場展現良好成長動能，並期盼晶片缺料狀況有望逐漸緩解。

另一方面，麗清桃園觀音廠因應美國知名車廠客戶長期訂單需求，已於今年第二季完成二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，有機會旗下LED車頭燈控制器產品在主要客戶將陸續針對所有新車款導入產品配備，麗清樂觀將展現更明顯的銷售動能。