股市連日重挫，繼金管會注意股市名嘴當「禿鷹」藉機放空後，法務部調查局8日亦展開全國性查緝「股市禿鷹」行動，動員台北市、新北市、桃園市、台南市調查處、中機站及基隆市調查站等6個外勤處站近百名調查官，同步偵辦可疑的股友社、股市老師、名嘴共19 案，共約談23人、搜索4處所，依法扣押大批會員名冊等資料。全案依違反《證券交易法》及《證券投資信託及顧問法》偵辦。

股市連日大跌，金管會發現到不少股市名嘴透過社群、電視節目等散布空方消息，相關單位將調查是否有名嘴在釋出利空消息時別有居心，想壓低股價再逢低買進，跟主力串聯、當「禿鷹」。

據悉，金管會已盯上多個股市名嘴，發現這波台股連翻重挫問題不在法人而在散戶；很多恐慌賣股的投資人、散戶因投資經驗不足，是股市名嘴的忠實觀眾，受其影響甚深，因此金管會等單位才要調查是否有名嘴刻意「放空」。

調查局也發現此事，與金管會密切聯繫，經多日蒐證後，由調查局經濟犯罪防制處規劃統籌，針對外傳有人利用近期股市波動，透過電視節目、社群平台等通訊媒介，散布流言或不實資料，涉嫌違反《證券交易法》及《證券投資信託及顧問法》

調查局8日針對股市禿鷹的大規模清查行動，共動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台南市調查處、中部地區機動工作站及基隆市調查站等外勤處站，同步執行19 案，約談 23人、搜索4 處所，並依法扣押會員名冊等資料。

調查局強調，將持續釐清到案對象是否刻意誤導投資人意向，影響股市交易秩序，以遏止不實訊息妨害股市穩定。調查局將加強注蒐不實訊息影響股市穩定之案件線索，尤其針對刻意誤導股市風向之特定人士，積極蒐證偵辦，後續也將與金管會合作調查「股市禿鷹」。

調查局呼籲投資人審慎過濾消息來源及其可靠度，切勿輕信不實訊息。民眾若發現不實訊息影響股市穩定，請立即向調查局提出檢舉，共同確保股市交易安全，維護經濟穩定發展。