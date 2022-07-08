汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結，6月合併營收6.83億元，創歷史單月營收新高紀錄，年增32.48％、月增11.54％；第二季合併營收19.30億元，季增21.78％；上半年合併營收35.15億元，年增8.20％。

和大表示，今年3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，再加上新台幣貶值帶來匯兌利益，已大幅改善整體毛利率，第二季起獲利將可逐季走高。

和大指出，因應2025年電動車新世代的來臨，電動車有機會超越傳統燃油車款，歐美各國甚至訂下2030年停產燃油車的目標，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，近日正式啟動嘉義五廠新建工程，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在明年第四季投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

和大表示，目前嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠再加上興建中的五廠，總生產規模將超過每年60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億目標，厚植未來營運成長動能。