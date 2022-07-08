迎接暑假國旅出遊季節，推廣全民體驗電動車，現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業，透過關聯企業－朝陽租賃公司，推出「KONA Electric開車暢遊666」短租專案，無論環島長程旅宿或是短天數出遊行程，自選車型方案最低日租金666元起。

朝陽租車成立於1994年，國內長租保有客戶超過3,200位，為台灣前五大汽車租賃公司。看準暑假國旅需求，特地推出現代電動車KONA Electric短租體驗方案，藉由駕駛新世代電動車，環台出遊感受特別輕盈、潔淨的駕駛體驗。

南陽實業表示，KONA Electric主打「你的第一部電動車」為概念，以高品質造車工藝設計及高續航里程，深獲世界各地消費者的青睞，傑出能耗表現獲得國內經濟部能源局測試為最佳能耗電動車，成為市場上的超人氣車款。

KONA Electric搭載先進的高效永磁同步電動馬達，其電能輸出零遲滯特性，帶來一般燃油車無法匹敵的加速貼背快感。標準型EV300和增程型EV500的電池總電量分別為39.2kWh和64kWh，最大續航里程EV300達339公里，EV500則達到521公里。

安全方面，KONA Electric全車系標配15項HYUNDAI SmartSense先進主被動安全科技，並且達到高水準的Level 2半自動駕駛輔助。

朝陽租賃「KONA Electric開車暢遊666」專案提供標準型EV300及增程型EV500兩款，日租金最低2,000元，月租每日平均666元，以低於業界優惠價，推廣最佳能耗代步電動車。