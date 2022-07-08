臺灣企銀數位金融創新再度立下重要里程碑，連續兩年榮獲國內最具權威指標性的國家品牌玉山獎，以「五心級行動銀行-最懂您的口袋銀行!」及「Hokii數位帳戶-enjoy your e-life!」，奪「最佳產品類、最佳人氣品牌類」雙獎認證，更創下首家公股銀行連莊獲得雙獎紀錄。

臺灣企銀董事長林謙浩表示，臺灣企銀力拚數位金融，願景為成為臺灣中小企業的首選銀行，因此持續推動並深耕數位轉型計畫，此次獲獎也代表積極發展數位金融創新的成果，得到國家級肯定，成功提升臺灣企銀數位品牌聲量及形象。

臺灣企銀以「安心、貼心、開心、省心、創新」打造五心級全新版行動銀行，不斷新增多項便捷創新功能，領先金融同業首創推出「搖出我的最愛」及「Wi-Fi安全偵測」服務，佈建行動銀行安全防護網，成為客戶最佳的行動安全守門員，並持續提升使用者體驗，朝客戶心目中「最懂您的口袋銀行」目標前進，並贏得本屆「最佳產品類」獎項。

臺灣企銀亦以「Hokii數位帳戶-enjoy your e-life!」獲「最佳人氣品牌類」獎，運用敏捷式開發思維優化UI/UX平台介面及以大數據分析年輕客群需求，推出數位存款帳戶五大優惠權益升級，並搭配可愛逗趣新吉祥物「Hokii福企鵝」亮相，成功引起市場話題且獲多位知名部落客推薦。

截至今年6月底，數位存款帳戶成績比起優惠權益尚未升級前(2020年12月底)，戶數跳躍式成長11倍、存款金額更激增62倍，表現十分亮眼，亦展現臺灣企銀Hokii數位品牌已得到客戶高度好評與本屆評審團的青睞。

臺灣企銀同時不斷開發新興金融科技並佈局專利技術，今年已取得「基於銀行服務之遊戲導覽互動系統」、「具語意學習能力之語音線上自動繳費系統」、「偵測晃動訊號以執行對應功能之系統」及「具語意學習能力之常用帳號語音設定系統」等4項新型專利，累積專利數已達32件。

未來臺灣企銀將持續重視客戶需求及體驗，提供更優質暖心的數位金融服務。