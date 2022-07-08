30歲大陸女星王紫璇以清新五官和空靈顏值，在電視劇《河神》裡演出小神婆爆紅，成為她的代表作，近期更參加競賽節目《乘風破浪》，和其他女星透過表演搶成團資格；雖然王紫璇在節目中像陪襯，還傳出她可能會被淘汰，但僅1部代表作的她，卻是個小富婆，住在5層樓有電梯的透天豪宅，令網友都很驚訝。

節目《乘風破浪》從正式名單公布、開播到即將邁入比賽後期都話題不斷，像是那英和寧靜回歸、少女時代前成員潔西卡參加、王心凌翻紅等，但這些都和女星王紫璇無關，明明有出眾外貌卻未能引起討論，她在的小組表演也沒贏過，近日微博上更有網友爆料，她是第五次公演淘汰人選之一，反而才讓人更好奇她是誰。

今年11月滿30歲的王紫璇，是中央戲劇學院表演系科班出身，從2015年出道後一直有影視作品，在電視劇《河神》中飾演可愛的小神婆，和男神李現有不少對手戲，但一點都不遜色，打開她的知名度；但此次參加《乘風破浪》人氣沒有其他資深女星高，只能無奈地像個陪襯、小透明。

不過，在王紫璇可能被淘汰的消息曝光後，網友對她開始產生好奇，找到她過去分享自己收藏的潮流玩具影片，注意到她光是爬樓梯就好幾層，萌生「她的家到底有多大？」的疑問；其實王紫璇從沒隱瞞過，她家是地面3層樓和地下2層樓的小豪宅，最驚人的是還有私人電梯方便上下樓。

網友都很訝異王紫璇只有1部代表作，沒想到住處那麼豪華，從屋內設計裝潢到收藏品，完全就是個小富婆，都羨慕地說，「不需要那麼辛苦當女團，完全可以當時尚YouTuber」、「好想知道家裡有電梯是什麼感覺」、「很有氣質又漂亮，滿可惜的，但也是看了《浪姊》才知道她」。