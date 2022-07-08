聯合國糧農組織（FAO）8日發布6月全球糧價指數，受國際植物油、穀物及糖價下滑影響，連續第三個月走跌，但仍接近3月攀抵的歷史高點，顯然俄烏戰爭等推高糧價的因素還在持續發酵。

周五公布的6月FAO糧食價格指數（FAO Food Price Index，FFPI）平均154.2點，較5月上修後的157.9點下滑3.7點（2.3％）。5月初公布的指數為157.4點。

儘管乳製品與肉類價格上漲，國際植物油、穀物及糖價下滑，使6月FAO糧價指數續跌。該指數追蹤五大糧食價格，分別為乳製品、肉類、植物油、穀物和糖。

FAO糧價指數雖連跌3個月，6月指數仍比去年同期高出23.1％，主要受到俄烏戰爭、天候欠佳疑慮、全球需求強勁、生產及運輸成本高漲等因素影響。

FAO首席經濟學家卡倫（Maximo Torero Cullen）表示：「當初帶動全球糧價飆高的原因，還在繼續發酵。」

另外FAO上修今年全球穀物產量預估，由原先的27.84億噸調高為27.92億噸，還是比去年產量短少0.6％。

FAO也上修全球2022/23產季的穀物利用率，增加920萬噸達27.97億噸，不過還是比2021/22產季低了0.1％。

FAO預估2023產季結束時，全球穀物庫存總量8.54億噸，比6月的估值高出760萬噸，但仍年減0.6％。

FAO上月的穀物價格指數相較5月滑落4.1％，但仍比去年同期高出27.6％。6月指數下滑歸因於主要生產國作物狀況改善，俄羅斯可望增產。

6月植物油價格指數月跌7.6％，係受到主要生產國季節性產出增加，全球第一大棕櫚油出口國印尼擴大供給希望濃厚。全球經濟成長放緩恐抑制需求的緣故，6月糖價指數月跌2.6％。

不過上月肉類價格指數月漲幅1.7％，創史上新高。乳製品價格指數比起5月躍增4.1％，進口需求強勁加上全球供給持續緊俏，帶動國際奶粉價格走揚。