日韓女團大戰再添一組黑馬女團！國際娛樂製作公司XGALX推出的新人女團「XG」，由7位日籍成員JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA組成，以全英語嘻哈R＆B歌曲、帥氣魄力的群舞，在眾多女團中走出獨樹一格的Girl Crush路線。今年3月在韓國出道，就發揮超水準實力，引發日韓各國網友熱議。

「XG」近日登上韓國三大音樂節目《M COUNTDOWN》、《音樂銀行》、《音樂中心》獻出首次現場演出，熱唱YouTube點閱突破1700萬的洗腦出道曲〈Tippy Toes〉與最新單曲〈MASCARA〉。節目播出後，日本網友紛紛激推給出超高評價直呼「唱功、舞蹈、視覺的完成度好到不像日本團，希望她們成為改變日本偶像界的存在」。

此外，在《音樂中心》後台，她們也與自選秀《Girls Planet 999》出道的女團「Kep1er」日本成員江崎光久別重逢，曾經同為練習生時代夥伴的她們，一起拍攝了可愛共舞新曲的短片上傳TikTok，影片最後「XG」團員們忍不住開心擁抱直呼「小光」，隔著螢幕都能感受到興奮心情。

「XG」最新單曲〈MASCARA〉是一首強大無懼的次世代女性讚歌，融合POP、TRAP、EDM音樂要素，強勁節奏以及抓耳旋律，表達「絕不讓任何人弄糊我的睫毛膏（沒有人能讓我流淚）」的強烈訊息，現已於各大數位音樂平台公開上線。