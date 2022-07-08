好市多購買完商品後，不少人會在離開前去買些熱食吃，就有網友在好市多購物完後，離開前買了3份熱狗套餐附加飲料，然而當她把飲料喝完後，竟發現杯底出現黑色髒污，不過另外2杯是裝可樂，髒污較為不明顯，也抱怨這次的消費經驗讓她感到不舒服。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她表示去好市多內湖店購物，結束購物後欲離開前，買了3份熱狗套餐附加飲料，便與家人在一旁用餐飲食，正當她把飲料喝完拿著飲料杯欲分裝家人的飲料時，突然發現喝完的飲料杯底竟都是黑色的髒污，而家人裝著可樂的杯底也有髒汙，但沒她的杯底狀況嚴重，她也很確認，剛拿到杯子與裝飲料時無任何異狀，並稱這次的消費經驗讓她太不舒服了。

網友在好市多購買熱狗套餐，由於有附贈飲料，然而，她將飲料喝完後，竟然看到杯底有一圈黑色髒污。（翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好險剛剛猶豫要不要買」、「還好我買熱狗套餐都說飲料不用」、「杯子圖案油墨？」、「杯子本身的問題？」、「會喝飲料還要在意這有的沒的喔」、「感覺是噴了酒精後油墨溶進去杯內」、「看起來像是杯子外部的顏色」。

不過另外有網友認為是「飲料機裡面的石墨頭破裂」、「可能剛保養的活性碳沒排乾淨」、「後面飲料機有問題了，應該有個石墨設備破掉了」，不過也有網友表示若是飲料機器有問題，可以反應給店家，店家就會現場拆機器判斷，但原PO則回應，3杯飲料分別是在3台不同的飲料機裝的，應該不可能3台都有問題。