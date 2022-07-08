彰化銀行致力履行永續投資獲肯定，8日獲台灣永續能源研究基金會(TAISE)「2022第2屆台灣永續投資獎」個案影響力永續主題投資銀級獎項，由副總經理王淑芳代表出席領獎。

台灣永續能源研究基金會(TAISE)為表揚永續投資楷模及建立學習標竿，舉辦「2022第2屆台灣永續投資獎」評選競賽，獎項依機構影響力及個案影響力分為二個類別。在個案影響力部分主要為表揚採取永續主題投資、影響力投資、股東行動、企業議合等永續投資，或於永續投資有創新作法，透明揭露並具影響力與效益之個案。

其中，彰銀在永續主題投資各評選要項獲得肯定，包括「在管理、選擇投資標的時針對特定永續主題建立投資組合」、「提升投資之財務績效或確實產生可衡量之ESG效益」、「對我國資本市場或企業產生ESG之正面效益」及「進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明」等表現有目共睹，最終獲得銀級獎項。

彰化銀行創立百餘年，長期深耕臺灣、布局全球，投資願景與世界接軌，在董事長凌忠嫄與總經理周朝崇支持下，無論投資操作及流程均呼應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，同時參考責任投資原則(PRI)、責任銀行原則(PRB)以及聯合國環境金融倡議(UNEP FI)概念，並衡酌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」5大主軸以及「綠色金融行動方案2.0」8大面向，以踐行永續投資，善盡企業社會責任。

彰銀連年獲頒永續投資獎項，肯定彰銀在投資層面融入永續發展元素之作為，未來，彰銀仍將持續以ESG投資為核心，排除負面產業、重視ESG、聚焦永續投資等面向，慎選投資標的，實踐對投資人的承諾，發揮機構投資人影響力，創造長期投資價值，以利於實現聯合國2030年SDGs永續發展目標及巴黎協議目標。