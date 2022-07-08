華南銀行響應國際ESG潮流並落實政府永續發展相關政策，制定永續投資策略及進行節能環保主題投資，將ESG因子納入投資篩選流程，期望透過機構投資人的影響力，促進企業進行適當決策，並引導資金支持綠色產業，落實責任投資，形成投資、產業和社會共同追求永續發展的良性循環。

華南銀行首度參加台灣永續能源研究基金會主辦之2022台灣永續投資獎評選，獲「機構影響力類銀行組-楷模」及「個案影響力類永續主題投資-金級」之肯定。

為呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與政府陸續發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」等政策方案，華南銀行於建構投資組合時，包含股權與債券等投資，皆已將ESG因子納入投資評估流程，兼顧量化與質化分析，並定期檢視成效。在持續耕耘ESG投資下，2021年底永續股權投資之餘額佔總投資部位達90％以上；並持續投資永續相關債券，近五年複合成長率超過兩倍以上，以實際行動支持企業邁向綠色轉型。

華南銀行投資的產業多元豐富，橫跨公營事業、電子、金融、電信交通、電源儲能和電子紙等，期望打造永續生活圈，獲得台灣永續投資獎中機構影響力類銀行組-楷模之肯定。

華南銀行為聚焦與環境相關有正面效益之企業，自2017年起以「節能環保」為永續投資主題，透過檢視標的企業之主要銷售產品或製程經過節省能源之設計、開發與管理，且已有實際成效或取得相關綠色標章認證，精選出投資標的，行之有年的主題投資成果逐漸發酵，也與現今ESG議題不謀而合，榮獲個案影響力類永續主題投資-金級殊榮。

未來華南銀行將持續秉持永續金融精神，擴大永續投資規模，落實責任投資，發揮企業影響力，與社會共創美好將來。