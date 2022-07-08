中華電信與中華電信基金會8日啟動「科技為善(Tech4Good) 數位賦能生態系」，邀請跨界合作夥伴分享彼此攜手共推偏鄉、全齡、經濟與生活多元面向數位賦能的心得，並熱情歡迎未來更多心企業、團體加入，以廣結盟方式全方位擴大數位賦能多元族群的影響力，協助族群共融。

中華電信董事長謝繼茂強調，身為國內電信服務的領導業者，公司將持續秉持「永遠走在最前面」的精神，用科技協助偏鄉、弱勢族群，接軌數位時代。

參與科技為善(Tech4Good) 數位賦能生態系的夥伴包括台東均一實驗中學董事長嚴長壽、台中榮民總醫院院長陳適安、輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵、淡江大學視障資源中心老師張金順、台東縣南迴健康促進關懷服務協會總幹事張小雲，以及台西玉津烘焙坊店長黃裕婷等。

謝繼茂表示，中華電信偕同基金會長期關懷偏鄉、多元族群，以科技力縮短數位落差、創造數位機會，累積豐富經驗，近兩三年面對疫情衝擊，決定投入加倍資源、更全力凸顯科技為善(Tech4Good)的真諦，透過優質高速的資通訊服務，不僅協助偏鄉學童持續吸收國際教學資源、爭取翻轉人生機會、用5G專網緊急醫療照護偏鄉民眾、協助中小企業、商家運用數位科技減緩疫情造成的經濟衝擊，全方位實踐成為「智慧生活的領導者」、「數位經濟的賦能者」的企業使命，真正落實聯國「消除貧窮」、「優質教育」、「減少不平等」、「擴大夥伴關係」的永續發展目標(SDGs)。

嚴長壽表示，社群網路大大加快正面、負面訊息的傳播速度，因此偏鄉教育除要教導孩子加強訊息思辨的能力，它也變成翻轉偏鄉教育的一個重要工具。中華電信利用強化的通訊設施，成為台東均一實驗中學連結國際與偏鄉的加速器，不僅與世界教育資源連結，甚至充分受惠高速無縫傳輸的效益。如校內學生原訂全英文演出「悲慘世界」的前三週，學校因疫情被迫停課，還好學生們能透過中華電信高速網路進行無縫隙的線上排練，最終方能在學期結束前圓滿完成現場演出，達成這個幾乎不可能的任務。

陳適安表示，臺中榮總攜手中華電信推出5G專網零時差急重症醫療服務網，讓都市醫療資源即時遠距支援偏鄉地區，避免延誤病患黃金治療時機。例如率全國之先由嘉義分院與臺中總院透過遠距高階影像諮詢會診，為一位47歲心臟右冠狀動脈遠端阻塞患者，進行複雜且高危險的手術，成功創下國內5G專網連線進行心導管手術的首例，真正發揮科技輔助偏鄉醫療傳播愛的數位力。

呂慈涵則表示，莫拉克風災後，中華電信與輔仁大學攜手超過14年，以數位科技傳遞人文關懷，支持大學培育青年學子，協力全台許多偏鄉社區、離島據點及在地師長，運用網路一對一陪伴偏鄉弱勢學童，提升偏鄉數位平權，總計已招募5,232位大學伴陪伴3,389位小學伴，現更已嘗試因應高齡化社會，提供長輩一對一線上陪伴、學習手做、預防失智等多元課程，推動青銀共學、共伴，期以科技力再創造台灣數位應用嶄新視野。

張金順則強調，淡江大學視障資源中心與中華電信攜手成立EYE社會創新客服中心，這些年透過為視障朋友量身訂製的系統，給予超過200位視障朋友從事電話客服的工作機會，真正落實數位賦能；還積極開發專用APP「語音隨身助理」，讓視障朋友能更便利的生活、行動，甚至透過專屬的博物館整體解決方案讓視障朋友「看」見博物館，真正享受數位平權。

張小雲則分享台東縣南迴健康促進關懷服務協會與「中華電信數位好厝邊」合作超過10年，獲贊助的網路服務和電腦設備，為部落孩子開了扇學習的窗。這幾年因應疫情特別推出「好厝邊小導演」影像培力課程，由專業導演帶領孩子學習拍片和剪輯，孩子們藉由學習把腦子裡的天馬行空透過影像表現出來，不僅很有成就感，也在學習過程中更認識家鄉故事、拉近和VuVu(部落耆老)的距離；同時「數位好厝邊」除把數位帶到部落，也讓部落產業有機會透過數位網路傳遞出去，帶給在地更多機會。

黃裕婷則談到，玉津烘培是雲林偏鄉的台西鄉一家40年歷史的在地烘焙業者，面對數位浪潮及疫情所帶來的消費行為改變，本以為數位化門檻極高，但透過中華電信智慧雲遊跨域串連計畫(CBMP)，大幅降低數位應用門檻，不僅有專業顧問方式給予品牌諮詢與商模輔導建議，輔導玉津品牌定位為特色「海味烘焙坊」，訂定品牌商模並依此開發系列產品；並將海味系統產品結合行動支付工具與電子票券活動，吸引消費者，也透過上架行動電商與加入新媒體經營社群，增加品牌能見度，經過一年的調整，玉津烘焙終能力抗疫情的考驗，見證偏遠地區店家也能透過行動應用服務將產品銷售至全台。

中華電信強調，「科技為善Tech4Good 數位賦能生態系」希望能串起更多有心企業、單位一起加入，共創生生不息的賦能生態系；也歡迎真正有需要的單位、團體，與在地的中華電信營運處聯繫，大家攜手創造共好，讓數位賦能能串起真正幫助偏鄉、弱勢族群縮短數位落差、創造數位機會的善的循環。