太平洋高壓明（9日）起再增強，中央氣象局針對11縣市發布高溫資訊，有出現36度高溫機率，降雨主要以山區及近山區平地為主，預估類似天氣將持續至下周二（12日）。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周菲律賓東方海面、南海都有熱帶擾動活動跡象，不排除有機會發展成颱，將密切關注。

中央氣象局表示，明天起太平洋高壓再增強，各地多為晴朗炎熱的天氣，午後還是有雷陣雨發展機會，不過降雨時間更短暫，範圍也縮小，主要以山區及近山區平地為主，預估類似天氣將持續至下周二。

溫度方面，明天白天各地高溫普遍為33至35度，中午前後台東縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫機率；雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣、台北市、新北市為黃色燈號，亦有出現36度高溫機率，紫外線也偏強，有到過量甚至危險等級，外出一定要做好防曬並補充水分。

高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局預報員黃恩鴻說，下周三（13日）之後，太平洋高壓南側有一個熱帶擾動發展，會有一些水氣北移到台灣，使花東地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區須留意局部短暫雷陣雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，隨著太平洋高壓讓出空間，低緯熱帶海域也出現颱風發展機會。根據歐美模式預報顯示，下周菲律賓東方海面、南海都有熱帶擾動活動跡象，不排除有發展成颱風的可能。

對台灣來說，菲律賓東方海面的低壓系統需特別留意，因太平洋高壓相對較強，熱帶擾動走西北方的機率較高，不過更詳細、精確的路徑和強度，都要等低壓雛形成型後才能初步判斷，在那之前大家心裡有個底就好，周末再慢慢觀察。