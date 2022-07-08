H1-KEY帶著首張MAXI單曲專輯《RUN》加入夏季回歸大戰。（索尼音樂提供）

HWISEO很開心能作為新成員加入H1-KEY。（索尼音樂提供）

韓國新人女團「H1-KEY」今年1月以數位單曲〈Athletic Girl〉正式出道，歷經換成員風波，時隔5個月加入新成員HWISEO後再出發，帶著首張MAXI單曲專輯《RUN》加入夏季回歸大戰。

主打歌〈Run〉是首結合Teen Pop和Pop rock的輕快舞曲，俏皮的口哨聲與吉他編曲帶出清爽度破表的夏日氛圍，與「H1-KEY」給人積極正能量的形象相當契合，充分展現她們獨特的運動風格和自信美，更被韓國媒體譽為「運動idol」的新指標。

新成員HWISEO表示，經歷了9年多的練習生活後，對自己來說是等待已久的機會，能和大家一起站上舞台，覺得非常幸福也很悸動，之後會努力展現更多樣的面貌。隊長SEOI則說，HWISEO的個性積極、開朗，與「H1-KEY」的形象很搭，因為有了 HWISEO的加入，也為團體帶來不少活力與正能量。

H1-KEY首張MAXI單曲專輯《 RUN 》不僅有充滿夏日活力氣息的主打歌〈RUN〉，亦收錄有著獨特洗腦旋律，且讓人深刻印象的快歌〈Catch 'n' Release〉以及將輕快的吉他與合成器完美結合、帶有輕快節奏的〈Heart Light〉等3首風格迥然不同的歌曲，全音源已在各大數位平台與韓國同步上架。