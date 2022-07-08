第一金控公告，6月份稅後淨利增加至20.36億元，月增 21.7％，主要是銀行子公司獲利提高所致。累計前六月稅後淨利達102.35億元，年減率6.2％，每股稅後盈餘(EPS)達0.79元。

整體來看，銀行核心獲利維持、證券評價損失、人壽換匯收益帶動單月盈餘。

第一銀行受到金融交易利得獲利衰退之影響，6月營收略為下滑，惟核心業務之表現仍穩固，特別是6月淨利收已站穩30億元以上。另海外分行挹注一次性所得稅利益，致6月盈餘達20.38億元，月增率21.1％。覆蓋率略升至620.39％，逾放比則略降至0.19％。累計前六月稅後盈餘達101.23億元，年增率6.7％。

第一金證券因承銷業務收入下滑及評價損失，致6月盈餘較5月衰退至1,726萬元，月減率44.6％，累計前六月稅後盈餘為1.80億元，年減率79.4％。

第一金人壽因匯兌利益及股利收入增加致6月盈餘上揚至2,382萬元，月增率2,953.8％，累計前六月稅後盈餘達2,791萬元，年減率91.9％。