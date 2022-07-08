「印尼紡織大王」宋良浩的第三代接班人宋大江、宋大華昆仲，8日以虹光大江公司董事長、虹光大華公司董事長身份，同框台北市大直企業總部「虹光LIVE」點燈典禮，打造絕美網紅打卡新熱點。

虹光集團表示，今天「虹光LIVE」大樓正式揭幕，匯集多家超人氣品牌雲集，打造絕美打卡熱點，為繼大直商圈美麗華摩天輪之後，最新的打卡熱點地標。

「虹光LIVE」大樓是由虹光集團在大直劍南路捷運站旁，打造完成的總部大樓。其中頂樓辦公室，為虹光集團的企業總部，其餘一～六樓，都打造為餐飲娛樂商場，為宋大江、宋大華宋氏兄弟聯手經營的集團新作。

今天起「虹光LIVE」正式啟用七彩光景的帷幕夜間照明設計，繽紛的彩虹光芒於大直商圈閃耀，象徵風雨後見彩虹，虹光集團為台灣加油。

虹光表示，進駐「虹光LIVE」的七大超人氣品牌熱鬧登場，從一樓到六樓分別為：春水堂、客美多、夏慕尼、六星集、樂斐、大腕燒肉及ajoice，提供從早晨到深夜全時享受的全新風格商場，可望成為暑假期間娛樂消費的新亮點。

去年在疫苗卡關的年中，宋大江曾以個人名義在六大報頭版刊登「人命重要、台灣加油」而引起廣大關注。今天虹光集團特別為虹光 LIVE 舉辦揭幕亮燈儀式，即日起至七月底的晚間6 時至10時，都將看到大直商圈矗立一道由地面向天空延伸的閃亮彩虹。

宋大江在揭幕儀式中表示，這一年來疫情的變化，零確診的飯店慶祝燈號已難再現，在學習與疫情共處現況下，人人還是要堅強面對懷抱希望與信念。「風雨之後能見到彩虹，因此我們希望化為一道閃亮的彩虹，在艱難時刻和大家一起度過，也期待美好的到來。」

宋大江表示，此次點燈所象徵的意義，這也是虹光集團將海外資金轉向投資台灣、建設台灣的初心與品牌精神。

至於宋大華，2021年返台定居，與哥哥共同經營集團事務，他也提到在這段期間從進駐的眾多重量級品牌身上，學習到非常多寶貴的品牌經驗、市場反饋及台灣精神。

兩位董事長都認為疫情改變了許多商業模式，這也促使虹光去思考必須打破單純的租賃關係，只有為租戶打造適合的環境並持續注入養分，創造共好的循環生態，才能有效活化資產創造極大化的效益。