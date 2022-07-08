東陽（1319）自結，6月自結合併營收19.43億元、年增21％，創2018年以來同期新高。累計今年前六月合併營收104.43億元，較去年同期成長16％。

東陽指出，其中AM（售後維修）汽車零件事業6月合併營收14.32億元、年增17％，累計上半年合併營收74.45億元、年增16％。OEM（車廠代工）汽車零件事業6月合併營收5.11億元、年增31％，累計上半年合併營收29.98億元、年增17％，若加計非具控制權轉投資事業，則OEM整體上半年營收為115.18億元。