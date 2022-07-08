模特兒出身的陳若儀早在2010年剛出道不久，就嫁給大她9歲的不老男神林志穎，一直對外貌身材很有自信的她，卻被批評配不上林志穎，讓她身心非常受挫，所幸12年過去，二人婚姻從未有過裂痕，還生下大兒子Kimi和雙胞胎兒子Jenson、Kyson，讓她今(8)日看著親愛的家人，真心喊出:「好有安全感。」

現年38歲的陳若儀嫁給林志穎今年已屆滿12年，8日她難得趁著3個兒子放暑假，和男神老公林志穎帶著3個兒子出門旅遊，全家人搭著遊艇到湖裡玩，幾人還在遊艇上鋪軟墊，好好把握夏日的親子相處時光，已長很高的大兒子Kimi和爸爸並肩穿著父子裝站著看向遠方，雙胞胎則坐在前方休息。

據悉，這趟旅行早被小孩期待許久，看著親子間的溫馨相處畫面，內心不禁無限感慨，在IG寫下：「看著他們的背影，突然覺得好有安全感」過去她曾上節目透露嫁給林志穎10多年常被人身攻擊，「長得那麼醜？憑什麼嫁給他？妳有什麼才能？」甚至因此一度陷入自卑情結，直到公開IG和網友有連結才找回自信。

如今陳若儀的3個兒子逐漸成年，趁著出遊吐出12年來的結婚心聲，讓網友們也感受到這份幸福，直喊：「幸福一家人，好好享受暑假」、「好喜歡你們一家人唷！」、「暑假好好玩，開學好好用功。」也有不少人驚呼大兒子身高，「天啊！Kimi比爸爸高了」、「以為是Kimi和他的朋友站在一起」引起網友熱烈討論。