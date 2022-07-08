日本前首相安倍晉三今（8）日前往奈良市發表演說時，遭到41歲男子山上徹也連開2槍，送醫搶救後不治身亡，消息一出震撼全球，許多網友紛紛發文哀悼。有網友就翻出一張40年前的舊照片，當時年僅26歲的安倍年輕英俊，被網友認為激似某日本男星。

這張黑白的舊照片是安倍晉三的妻子安倍昭惠，於今年4月在IG上分享，表示這是安倍晉三首次為父親助選時所拍下。只見當時年僅26歲的安倍晉三身穿一襲西裝，手拿麥克風在山口縣街頭演說，看起來還有一些稚氣未脫，臉上絲毫沒有皺紋，還將瀏海放下來，而背後的車輛上，則有為父親宣傳的看版。

據了解，這張照片曝光時還一度掀起轟動，許多網友紛紛按讚留言，「和高橋一生好像」、「這照片太珍貴了」、「以後麻煩多多分享這類珍貴的照片」、「真的很年輕很好看」。在安倍遇襲的消息曝光後，有大量網友湧入這張照片底下悼念。

除此之外，安倍晉三逝世消息一出，也有許多人在安倍昭惠的IG留言，「真的很遺憾聽到這樣的消息」、「RIP」、「為安倍逝去的靈魂祈禱」、「日本最偉大的政治家之一，安息吧」。