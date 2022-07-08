《日本經濟新聞》8日報導，日本執政黨自民黨的前首相安倍晉三遭到暗殺後，在野黨立民黨籍的眾議員小澤一郎於街頭演說中公然表示，這起災難「不如說可能對自民黨有利」，立即引發各界怒火，大罵「你還算是人嗎」、「民主之敵」，甚至有著名小說家表示「想把他痛打一頓」。

根據報導，80歲的小澤一郎於岩手縣一關市為同黨參議員助選時，在街頭演說中宣稱，安倍晉三遭到暗殺的災難「不如說可能對自民黨有利」，並將這起「不該發生在民主社會中的事件」，歸咎於「日本的國家扭曲與權力腐敗」和「安倍長期政權自己招來的政治無信」。

新聞網站「Segirt」報導，在安倍晉三不治身亡的消息被廣泛報導後，當時在岩手縣奧州市助選的小澤一郎提到，自己與安倍晉三已過世的父親安倍晉太郎有過不錯交情，對此「深表遺憾」，但仍宣稱此事件「不得不說是自民黨長期執政所引發」。

小澤一郎的發言被報導後，立即在網路上掀起怒火，有人痛罵「你還算是人嗎」、「令人無法置信的發言」、「把生命當成什麼了」、「有種在（安倍晉三的）家人面前說啊」、「接納這傢伙的立民黨也是民主之敵」；2013年日本書店大獎得主、以右派立場聞名的百田尚樹更在推特上大罵小澤一郎是「最爛的人渣」、「要是出現在我面前的話，會想把他痛打一頓」。