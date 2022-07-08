拍照環節 是林莎最有信心部分。（TVBS提供）

威廉手臂肌肉炸裂 把Dora舉高高。（TVBS提供）

大文跟風田 在沙灘上追逐。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家》年度企劃「夏日熱鬪」即將開跑，女主持人林莎、Dora、大文穿上「火辣」衣服進行沙灘比美。而威廉、風田、李易，也大秀有「職業傷害」的肌肉，準備來一場夏日大解放。

昨(7日)一早，《瘋狂總部》李易、大文、林莎加《熱血48小時》威廉、風田，Dora謝雨芝6位主持人現身機場，準備出發前往澎湖，6位都是第一次參加「夏日熱鬪」，李易表示能兩位好兄弟一起旅遊，非常興奮。風田幽默地說：「我絕對不會說因為多了兩位異性我很開心這種話，但昨天失眠到早上6點才睡著。」威廉聽完風田的回答，笑到合不攏嘴：「最期待的一定就是有新的異性朋友加入啊！《熱血》平常都像3位臭直男一起錄影，所以這絕對是我最開心的事。」顯然Dora在他們眼中被當成男性。

為了讓主持人在這兩天更有默契，特別安排「胴體炸裂美拍合作賽」，6位主持人為了美食激起鬥志，兩兩一組拍出「主持soulmate」的美照，由網友投票，最高票的組別將能享受天堂般的美食。林莎穿著清涼現身海邊，她的好身材引起現場男性暴動，她表示：「這段是我最有信心的，畢竟我出過很多本寫真集。」Dora尺度大開，為了贏得美食大露美背，讓現場男藝人驚呼「Dora深藏不露」，輕鬆風格的大文則笑說：「我把所有的希望都壓在林莎身上了。」

相較女生組的緊張，威廉、風田、李易3位男生，笑說每週都出《食尚玩家》外景，職業傷害通通都呈現在肚子上。但李易說自己是靠臉吃飯，不練身材。曾經擁有8塊腹肌的威廉，因為準備拍婚紗，最近開始勤健身，讓腹肌慢慢歸位。原先想為了夏天狂練身材的風田，卻因為三分鐘熱度，笑說早就放棄了，不想浪費去健身房的錢。