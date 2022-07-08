桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲風波，總統蔡英文留言「智堅辛苦了」表達支持；行政院政務委員張景森則表示，台灣不該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐觀念，教育部回應，會審慎研議。中天新聞針對「林智堅論文抄襲風暴，行政院政務委員︰『碩士班不一定要寫論文』教育部︰審慎研議，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「蝦毀！教育『布』根本亂搞，台灣完蛋了」。其中有些年輕人也針對林智堅涉論文抄襲，直言「 反對抄襲」「 至少不要抄別人的」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》3日派出記者辮子妹針對「林智堅論文抄襲風暴，行政院政務委員︰『碩士班不一定要寫論文』教育部︰審慎研議，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.哈哈哈！乾脆用錢買文憑好了

2.哇…黨真強大！不用寫就不用抄了！

3.蝦毀！教育「布」根本亂搞，台灣完蛋了…

4.護航啦！爆出抄襲，就說碩士論文不重要

5.你怎麼不早說！一堆人寫論文寫得很辛苦！

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中2人選擇選項1；2人選擇選項2；9人選擇選項3；4人選擇選項4；3人選擇選項5。

一位年輕人表示，不能不寫，就是算一個經歷吧」。一位正妹則認為，「應該禁止抄襲，不是說因為他抄襲，所以我們乾脆都不要寫論文」。還有年輕人說，「不能因為一個人，就這樣子廢掉寫論文這件事情」「你怎麼不早講，很多人寫得很辛苦呀！」

一位女生則直言，「那我覺得這個很奇怪，重點是你抄襲呀！你抄襲就你的錯，那有沒有寫論文，關你什麼X事 ，以前的事，那我以前寫的論文是怎樣對不對？」還有一對同行的男女，女生說，「完蛋了，亂搞亂搞」， 男生也說，「我也覺得是亂搞」。

另外，針對林智堅涉論文抄襲，年輕人紛紛認為，「我反對抄襲呀 ！」、「抄襲很嚴重」、「我真的覺得不OK呀」、「 至少不要抄別人的」、「你抄了被爆出來，就是應該要被罰，除非你有本事，抄到別人都找不到」。