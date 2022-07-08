證交所統計，台股8日收在14,464點，周漲121點，漲幅0.85％，產業別指數漲幅以航運類指數上漲10.01％為最大，跌幅以塑膠類指數重挫15.59％為最大，日K線連8黑，尤其台塑集團股跌跌不休，除息行情失靈，成台股震央。

證交所表示，本周集中交易市場總成交值為1.27兆元，全體上市股票成交金額為1.19兆元，股票成交量周轉率為2.37％，各產業成交值前三名為：半導體類3,858.16億元，占全體上市股票交易金額32.53％；航運類1,572.75億元，占比13.26％；電子零組件類1,202.19億元，占比10.14％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類7.98％、汽車類6.48％、通信網路類6.15％。

累計今年年初開盤迄今共123個交易日，集中市場總成交值為34.22兆元，市場日均值為2,781.82億元，股票成交量周轉率為63.71％，股票日均量周轉率為0.52％。