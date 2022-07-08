砸錢蓋好宅不手軟！麗寶建設集團旗下營建股上市公司名軒開發（1442），為打造重磅級代表作，砸錢蓋好宅不手軟！位於新北市淡海的「名軒海樂地」，大手筆採用使用年限120年的抗滲混凝土；據營建和結構專家說明，這種抗滲混凝土可大幅減少滲水、漏水、發生壁癌等現象，大大提高居住安全和品質。

8日在花博爭豔館登場的「2022居住安全博覽會」，由工商時報主辦，其中一大亮點，就是名軒開發的超級大案「名軒海樂地」，打出安心工法+安全建材，在後疫情時期，產品軟硬體規劃，就超前部署，結合全球當前最夯的「預防醫學」概念，打造防疫宅，頗為吸睛。

名軒開發公司總經理吳勝利表示，要蓋出一座好宅，首重安全、健康和舒適，醫學上有所謂的「預防醫學」，包括各種為預防疾病採取的措施，人們天天住的房子也是相同道理，長久住在品質不好的環境裡，空間中充斥著濕氣、噪音、穢氣等，自然各種毛病都會接踵而來，若可以提早去除建築中的不良因子，其實就在無形中提升身體免疫力，人自然就會健康。

吳勝利表示，「名軒海樂地」在規劃之初，就從建築的硬體物理方向著手，為了讓安全居住能夠傳承世代，「名軒海樂地」利用建材特性與特殊工法，特別採用國際間最高規格120年使用年限，與淡江大橋橋墩同級的抗滲混凝土，打造堅固品質、安全的家園堡壘。

吳勝利表示，此外，針對淡水冬天潮濕的氣候 ，「名軒海樂地」也特別採用複層式玻璃，不但室內夏涼冬暖，省下1/3空調花費，還可以預防潮濕，降低鼻子過敏發生的機率；更有淡水唯一溫水室內游泳池、多國情境的高爾夫揮桿室與福容漁碼VIP招待所等，20項飯店式主題公設，讓生活就是旅行，回家就像在渡假。

「名軒海樂地」位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，規劃12大棟22、23樓的超高住宅大樓，總計1,913戶，以1＋1房～3＋1房為主力、 24～42坪的海灣輕軌俱樂部宅，總銷近200億元，預計2023年完工交屋。

名軒開發表示，後疫情時代，與疫共存成為日常，宅在家的時間變長，買房除了地段之外，擁有健康安全的居住品質，已成為購屋選擇的重要關鍵。淡海新市鎮依山傍海，風景名勝世界聞名，更有曾經榮獲國外旅遊雜誌《Triport》的專欄作家渡邊以自身的旅遊經驗，在全球最美的夕陽景點評比中，淡水夕照榮登全球最美夕陽第二名寶座!天然高綠覆健康環境，借鏡舊金山、雪梨、東京國際海灣城市成功經驗，「職、住、遊、憩」海灣城市成型，躍升雙北菁英移居首選！

看好淡海未來增值可期，位於淡海CBD核心的淡江大橋預計2024年通車後，將一線串起淡水河兩岸高效生活圈，麗寶集團旗下唯一上市公司「名軒開發」2022年最大開發案「名軒海樂地」，座落在輕軌V11站正對面，出站就到家的優越位置，是許多人夢寐以求的買房地段。遠看「名軒海樂地」就像一座會呼吸的綠色城堡，7,600坪壯闊大基地，加上1,800坪中庭生態水花園，交織出城市生活中更顯珍貴的綠意，不但降低病毒傳播，提供住戶們緩解情緒的渡假休閒空間。