統一獅與樂天桃猿之戰疑似因林子豪遭「踩手」埋下衝突伏筆，6局上梁家榮遭觸身球引爆首波衝突，沒想到7局上又被丟，單場第2度兩隊板凳清空，這波衝突又讓3名球員被趕出場。

賽前兩隊只有2場勝場差，上半季也剩最後2次直接對決的機會，排名龍頭的桃猿在3局上先馳得點，4局下獅隊展開反攻，2出局二、三壘有人時，桃猿捕手嚴宏鈞牽制三壘，三壘跑者林子豪遭牽制出局。

事實上第一時間三壘審認定林子豪安全回壘，桃猿提出電視輔助判決後改判，畫面中顯示梁家榮的腳踩到林子豪的手，造成他離壘而出局，這次的play也為後續衝突埋下伏筆。

6局上1出局後輪到梁家榮打擊，胡智為投出觸身球保送讓梁家榮十分不滿，衝突也就此引爆，看到獅隊總教練林岳平火速衝上場衝撞梁家榮，讓兩隊清空板凳。後來4位裁判開會後決定檢視重播畫面，並由主審紀華文用麥克風宣布，「統一球員胡智為故意觸身球，立即驅逐出場。」獅隊換上第二任投手施子謙。

7局上獅隊換上劉予承，1出局後又輪到梁家榮打擊，面對他的第2球又往梁家榮身上「招呼」過去，此時只看到蔡鎮宇用「跑百米」速度衝上場衝倒劉予承，再度引發兩隊板凳清空，雙方教練團也有激烈的「言語交換」。

最終裁判檢視衝突畫面後作出裁決，劉予承在警告後投出觸身球遭勒令退場，衝撞別人的蔡鎮宇及獅隊洋投柯瑞則是遭驅逐出場。後來梁家榮被換下場，由郭嚴文代跑。